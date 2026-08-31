БРИКС без иллюзий: три трека — одна проблема

В то время как политики обсуждают «стратегический суверенитет» БРИКС, бизнес и регуляторы пытаются ответить на простой вопрос: как на самом деле платить друг другу без оглядки на SWIFT и доллар? Ответы разнятся — от быстрых и дешевых до утопическихИЛЛЮСТРАЦИЯ: АЛЕКСАНДРА АРУСТАМОВА читайте на monocle.