Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

640 подписчиков

БРИКС без иллюзий: три трека — одна проблема

БРИКС без иллюзий: три трека — одна проблема

В то время как политики обсуждают «стратегический суверенитет» БРИКС, бизнес и регуляторы пытаются ответить на простой вопрос: как на самом деле платить друг другу без оглядки на SWIFT и доллар? Ответы разнятся — от быстрых и дешевых до утопическихИЛЛЮСТРАЦИЯ: АЛЕКСАНДРА АРУСТАМОВА читайте на monocle.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым