БРИКС без иллюзий: три трека — одна проблема

В то время как политики обсуждают «стратегический суверенитет» БРИКС, бизнес и регуляторы пытаются ответить на простой вопрос: как на самом деле платить друг другу без оглядки на SWIFT и доллар? Ответы разнятся — от быстрых и дешевых до утопическихИЛЛЮСТРАЦИЯ: АЛЕКСАНДРА АРУСТАМОВА читайте на monocle.
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