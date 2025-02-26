Пришёл на торжественное открытие с цитатами из Корана: Тюменский коммунист потребовал снять мемориальную доску в честь бойца СВО

А солдат был мусульманином? Если нет, то депутат пусть свой поганый язык в жопу себе засунет и в чужой монастырь со своим уставом не лезет!

АС

Анатолий Страшко

Иудейка, просмотрите состав правительства тогда и может заткнётесь. Вот, что Вы кроме совкодрота мне ответить можете? А, мадам комунофобка. Ведь состав то полностью жидовский. И цели создаваемой страны только жидовские. Угомонитесь, Ланская. Сталина на вас нет. А может опять Гитлера предпочтёте? Дозовётесь!