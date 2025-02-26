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Пришёл на торжественное открытие с цитатами из Корана: Тюменский коммунист потребовал снять мемориальную доску в честь бойца СВО

Пришёл на торжественное открытие с цитатами из Корана: Тюменский коммунист потребовал снять мемориальную доску в честь бойца СВО

Тюменский коммунист потребовал снять мемориальную доску в честь бойца СВО, заявив, что вешать фотографии умерших людей запрещено.

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Комментарии
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A
Andrey
А солдат был мусульманином? Если нет, то депутат пусть свой поганый язык в жопу себе засунет и в чужой монастырь со своим уставом не лезет!
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4 час.
Нинэлла Кукса
Забудьте о коммунистах времён ВОВ,. Сейчас  коммунист мусульманин, прежде всего мусульманин.
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1 час.
АС
Анатолий Страшко
Иудейка, просмотрите состав правительства тогда и может заткнётесь. Вот, что Вы кроме совкодрота мне ответить можете? А, мадам комунофобка. Ведь состав то полностью жидовский. И цели создаваемой страны только жидовские. Угомонитесь, Ланская. Сталина на вас нет. А может опять Гитлера предпочтёте? Дозовётесь!
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27 мин.
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