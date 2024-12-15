Грузия осталась без Кока-Колы

Гений про злодейства Слышали, какой ужас происходит в Грузии? Там же санкции ввели всякие разные, ущемили грузинов по самое не хочу, но я не думала, что дойдет до такого! Вообразите, мои дорогие - Кока-Кола отменила ежегодный караван для Грузии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии