Грузия осталась без Кока-Колы

Гений про злодейства Слышали, какой ужас происходит в Грузии? Там же санкции ввели всякие разные, ущемили грузинов по самое не хочу, но я не думала, что дойдет до такого! Вообразите, мои дорогие - Кока-Кола отменила ежегодный караван для Грузии.