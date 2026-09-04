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Царьград

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Профессор Кортина назвал нынешних детей спасителями мира от угрозы ИИ

Профессор Кортина назвал нынешних детей спасителями мира от угрозы ИИ

Эксперт считает страхи перед восстанием машин необоснованными.Профессор Кай Кортина в интервью РИА Новости призвал не бояться развития искусственного интеллекта и заверил, что новое поколение сможет обуздать потенциальные риски, связанные с технологиями.

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