Профессор Кортина назвал нынешних детей спасителями мира от угрозы ИИ

Эксперт считает страхи перед восстанием машин необоснованными.Профессор Кай Кортина в интервью РИА Новости призвал не бояться развития искусственного интеллекта и заверил, что новое поколение сможет обуздать потенциальные риски, связанные с технологиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский потребо...
- Жан-Ноэль Барро о...
- Михалков и тут бы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым