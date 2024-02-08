3 февраля учащиеся Бобруйского государственного торгово-экономического колледжа посетили храмы города Бобруйска: Свято-Никольский,храм Святого Духа, Свято - Иверский,храм Серафима Саровского, Свято-Миколо-Софийский храм и закончилась экскурсия посещением Свято- Георгиевского храма.
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