Треть детей в РФ признаны полностью здоровыми

По результатам профилактических осмотров почти 30% детей в России признаны полностью здоровыми, у 55% - нет хронических заболеваний, но есть некоторые функциональные нарушения, а примерно 15% имеют хронических заболевания разной степени тяжести, следует из доклада об итогах работы Минздрава в 2023 году.