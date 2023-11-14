Обвиняемый в покушении на Соловьева Дружинин назвал причину: убить из-за поддержки СВО

Обвиняемый в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева Максим Дружинин заявил, что его планировали убить из-за профессиональной деятельности и поддержки специальной военной операции (СВО) на Украине.
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