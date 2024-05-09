Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и россиян с Днем Победы

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравительную телеграмму, о чем стало известно 9 мая из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
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