ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОПАЛИСЬ В КАЛИНИНГРАДЕ НА НЕЛЕГАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПОЧТИ 1000 МИГРАНТОВ

Хамит Сабиров Этих двух предателей, а не председателей вместе с "подопечными" выслать на родину "подопечных" и пусть там расхлебывают свои деяния. Но прежде, чем выслать конфисковать все их имущество и ближайших родственников. Потом все перепитии опубликовать в сми, чтобы их последователи знали, что их ожидает.

C Caltar А энтих зарегистрированных лишили регистрации,штрафанули,как минимум,и выкинули из России?!.А то чуть ли не каждый месяц пишут о так ушлёпках,а о том,что сделали с такими "зарегистрированными" и Всякими новоявленными "соотечественниками" помалкивают,они и дальше продолжают топтать нашу землю,качая "права" и, так далее?!. Кстати,а как все энти нелегалы оказались в Калининграде,туда пешком не прогуляться,ныкаясь в кустах от полиции?