В Калининграде силовики задержали председателя Совета национально-культурных сообществ Шукура Рашидова и председателя "Развития еврейской культуры" региона Сергея Стерлина.
ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОПАЛИСЬ В КАЛИНИНГРАДЕ НА НЕЛЕГАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПОЧТИ 1000 МИГРАНТОВ
Комментарии
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Хамит Сабиров
Этих двух предателей, а не председателей вместе с "подопечными" выслать на родину "подопечных" и пусть там расхлебывают свои деяния. Но прежде, чем выслать конфисковать все их имущество и ближайших родственников. Потом все перепитии опубликовать в сми, чтобы их последователи знали, что их ожидает.
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4 час.
C
Caltar
А энтих зарегистрированных лишили регистрации,штрафанули,как минимум,и выкинули из России?!.А то чуть ли не каждый месяц пишут о так ушлёпках,а о том,что сделали с такими "зарегистрированными" и Всякими новоявленными "соотечественниками" помалкивают,они и дальше продолжают топтать нашу землю,качая "права" и, так далее?!. Кстати,а как все энти нелегалы оказались в Калининграде,туда пешком не прогуляться,ныкаясь в кустах от полиции?
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4 час.
и
игорь
Селедку на удочку ловят от нефига делать. Здесь нужна сеть, даже не сеть, а бредень с очень мелкой ячейкой. И протащить сначала по верхам - всяких хуснулиных, фазиловых, райзерновских, муффазаиловх, апонесянов и трипперганзе ДАВАЙ ДОСВИДАНЬЯ. А потом опуститься пониже и ВСЕХ вон со Святой земли без права даже вякать в НАШУ сторону!
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18 мин.
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