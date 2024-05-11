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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОПАЛИСЬ В КАЛИНИНГРАДЕ НА НЕЛЕГАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПОЧТИ 1000 МИГРАНТОВ

В Калининграде силовики задержали председателя Совета национально-культурных сообществ Шукура Рашидова и председателя "Развития еврейской культуры" региона Сергея Стерлина.

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Комментарии
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Хамит Сабиров
Этих двух предателей, а не председателей вместе с &quot;подопечными&quot; выслать на родину &quot;подопечных&quot; и пусть там расхлебывают свои деяния. Но прежде, чем выслать конфисковать все их имущество и ближайших родственников. Потом все перепитии опубликовать в сми, чтобы их последователи знали, что их ожидает.
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4 час.
C
Caltar
А энтих зарегистрированных лишили регистрации,штрафанули,как минимум,и выкинули из России?!.А то чуть ли не каждый месяц пишут о так ушлёпках,а о том,что сделали с такими &quot;зарегистрированными&quot; и Всякими новоявленными &quot;соотечественниками&quot; помалкивают,они и дальше продолжают топтать нашу землю,качая &quot;права&quot; и, так далее?!. Кстати,а как все энти нелегалы оказались в Калининграде,туда пешком не прогуляться,ныкаясь в кустах от полиции?
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4 час.
и
игорь
Селедку на удочку ловят от нефига делать. Здесь нужна сеть, даже не сеть, а бредень с очень мелкой ячейкой. И протащить сначала по верхам - всяких хуснулиных, фазиловых, райзерновских, муффазаиловх, апонесянов и трипперганзе ДАВАЙ ДОСВИДАНЬЯ. А потом опуститься пониже и ВСЕХ вон со Святой земли без права даже вякать в НАШУ сторону!
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18 мин.

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