Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Луна, Венера, Сатурн, Юпитер и МКС одновременно в ночном небе Донецкая группа новостей.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Луна, Венера, Сатурн, Юпитер и МКС одновременно в ночном небе Донецкая группа новостей.
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