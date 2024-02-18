Характер нордический: как заниматься скандинавской ходьбой, чтобы стать сильнее и здоровее

Несложный, на первый взгляд, вид фитнеса творит с организмом чудеса. О правилах и тонкостях ходьбы по-скандинавски рассказывают эксперты Скандинавская ходьба — оздоровительная ходьба с палками — как отдельный вид фитнеса появилась в Финляндии менее 30 лет назад, но уже завоевала популярность во всей Европе, а также в России, Китае, Южной Корее и многих других странах.