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Характер нордический: как заниматься скандинавской ходьбой, чтобы стать сильнее и здоровее

Несложный, на первый взгляд, вид фитнеса творит с организмом чудеса. О правилах и тонкостях ходьбы по-скандинавски рассказывают эксперты Скандинавская ходьба — оздоровительная ходьба с палками — как отдельный вид фитнеса появилась в Финляндии менее 30 лет назад, но уже завоевала популярность во всей Европе, а также в России, Китае, Южной Корее и многих других странах.

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