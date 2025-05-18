Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории футбола

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин занял первое место в рейтинге лучших голкиперов в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), опубликованном на сайте организации.
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