БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна кирк
    Ну, какое тут вводить сообщение ? Изо дня в день одно и тоже  :  избивают героев СВО.  продажные судьи  за предательс...ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • Владимир Михальков
    Что тут не понять пока у хохлов будет доступ к Чёрному морю толку не будет!ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • Boris Borisov
    Ай-Яй- Яй  Ой - ОЙ -Уй- УЙ -УЙ -УЮЙ  -ОЙ -ОЙ - ЁЙ   !!!!!!!!!!!!!!!!!!Лед тронулся: в Н...

Эрдоган готов принести в жертву новую «Флотилию свободы»

Эрдоган готов принести в жертву новую «Флотилию свободы»

Для компрометации Израиля турецкий президент не прочь пропиариться на крови активистов Дмитрий Родионов На фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Владимир Блинов Сергей Кулик 23 ноября Турция планирует отправить в сторону сектора Газа «Флотилию свободы», состоящую из тысячи судов, чтобы разрушить израильскую морскую блокаду палестинского анклава, сообщает турецкое новостное издание Haber 7.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх