Эрдоган готов принести в жертву новую «Флотилию свободы»

Для компрометации Израиля турецкий президент не прочь пропиариться на крови активистов Дмитрий Родионов На фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Владимир Блинов Сергей Кулик 23 ноября Турция планирует отправить в сторону сектора Газа «Флотилию свободы», состоящую из тысячи судов, чтобы разрушить израильскую морскую блокаду палестинского анклава, сообщает турецкое новостное издание Haber 7.
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