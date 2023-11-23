Эрдоган готов принести в жертву новую «Флотилию свободы»

Для компрометации Израиля турецкий президент не прочь пропиариться на крови активистов Дмитрий Родионов На фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Владимир Блинов Сергей Кулик 23 ноября Турция планирует отправить в сторону сектора Газа «Флотилию свободы», состоящую из тысячи судов, чтобы разрушить израильскую морскую блокаду палестинского анклава, сообщает турецкое новостное издание Haber 7.