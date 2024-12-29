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Спички - не игрушка

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В Киеве боятся выборов, после того, «что делали русские» в Грузии, Молдавии и Румынии

В Киеве боятся выборов, после того, «что делали русские» в Грузии, Молдавии и Румынии

Политнавигатор Если даже в «благополучной натовской» Румынии на выборах выиграл «правый популист», то страшно подумать, что будет на Украине, где общество не доверяет никому и гораздо чувствительнее к любому расшатыванию.

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