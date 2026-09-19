Трамп готовит выступление на ООН с акцентом на ядерную программу Ирана

Американский лидер Дональд Трамп планирует выступить на Генеральной Ассамблее ООН следующей неделе, где центральным вопросом станет ядерная программа Ирана.
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