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Компенсация расходов на оплату ЖКУ в России: кому положена и как получить

Компенсация расходов на оплату ЖКУ в России: кому положена и как получить

Компенсация расходов на оплату ЖКУ в России: кому положена и как получить Ольга ВайленкоСистема жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в России — одна из наиболее затратных для населения сфер.

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