Ценовой диапазон на IPO предполагает капитализацию «Элемента» в 90-100 млрд руб.

Ценовой диапазон акций в рамках предстоящего IPO разработчика и производителя электроники — компании «Элемент» — установлен на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий одну тысячу обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.