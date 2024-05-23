Ценовой диапазон на IPO предполагает капитализацию «Элемента» в 90-100 млрд руб.

Ценовой диапазон акций в рамках предстоящего IPO разработчика и производителя электроники — компании «Элемент» — установлен на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий одну тысячу обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.
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