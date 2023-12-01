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Чанов о Торопе и ЦСКА: «Вижу в нем перспективу стать следующим первым номером после Акинфеева»

Чанов о Торопе и ЦСКА: «Вижу в нем перспективу стать следующим первым номером после Акинфеева»

«Тороп сейчас первый кандидат на позицию преемника Акинфеева. В матчах, в которых ему давали игровое время, больших ошибок он не совершал.

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