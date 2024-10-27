Прогноз погоды в Крыму на воскресенье. • Симферополь: +15°, пасмурно• Севастополь: +16°, дождь• Ялта: +15°, облачно• Алушта: +15°, облачно• Евпатория: +16°, пасмурно• Саки: +15°, дождь• Бахчисарай: +15°, пасмурно• Джанкой: +16°, пасмурно• Судак: +15°, облачно• Феодосия: +14°,.
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