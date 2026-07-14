В Германии резко выросло число отказников от военной службы

После реформы мобилизации в Германии отмечается резкий рост числа отказников от военной службы. С начала текущего года в стране вступил в силу закон о реформе призыва, который обязал 18-летних юношей заполнять анкету, в которой спрашивается об их готовности вступить в ряды немецкой армии.