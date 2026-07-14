НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

281 подписчик

В Германии резко выросло число отказников от военной службы

В Германии резко выросло число отказников от военной службы

После реформы мобилизации в Германии отмечается резкий рост числа отказников от военной службы. С начала текущего года в стране вступил в силу закон о реформе призыва, который обязал 18-летних юношей заполнять анкету, в которой спрашивается об их готовности вступить в ряды немецкой армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии