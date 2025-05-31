О

Он

Наемники, которые убивали наших безоружных пленных солдат подлежат ликвидации без суда и следствия без срока давности в любом конце света нашими спецслужбами. Возмездие должно быть для всех наемников без исключения, как говорил Путин «мочить даже в сортире».