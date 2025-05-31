Александр ДубровскийГлупо стучаться в открытую дверь Ещё глупее стучаться в дверь закрытую Ещё раз прочитав историю «The Chosen company» («Рота избранных»), стала окончательно понятна причина практически полного отсутствия иностранцев среди военнопленных ВСУ.
Наёмников в плен не брать
Комментарии
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О
Он
Наемники, которые убивали наших безоружных пленных солдат подлежат ликвидации без суда и следствия без срока давности в любом конце света нашими спецслужбами. Возмездие должно быть для всех наемников без исключения, как говорил Путин «мочить даже в сортире».
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