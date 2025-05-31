Наёмников в плен не брать ﻿

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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О
Он
Наемники, которые убивали наших безоружных  пленных солдат подлежат ликвидации без суда и следствия без срока давности в любом конце света нашими спецслужбами. Возмездие должно быть для всех наемников без исключения, как говорил Путин «мочить даже в сортире».
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