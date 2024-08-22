Microsoft обрубит облачные подписки. Для российских компаний

Microsoft ограничит доступ к облачным подпискам для компаний в РоссииMicrosoft анонсировала новые ограничения на доступ к своим облачным подпискам для компаний, зарегистрированных в России, начиная с 2 сентября 2024 года.
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