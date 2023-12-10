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Перешедший на сторону РФ украинский пограничник 5 часов после ранения вел бой

Бывший украинский пограничник, а теперь командиром российской армии с позывным «Скай» из батальона Богдана Хмельницкого, получил ранение во время штурма, но тем не менее продолжал сражаться ещё целых 5 часов.

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