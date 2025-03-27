Ушел из жизни ведущий Алексей Веселкин

На 64-м году жизни скончался заслуженный артист России, теле- и радиоведущий Алексей Веселкин. Он вел ряд программ на телевидении, в том числе «До 16 и старше», Детский час» и «Царь горы», а также детского шоу «Хочу все знать» на радио «Маяк».
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