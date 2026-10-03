Под Белгородом мальчик получил осколочное ранение при взрыве дрона

В селе Красная Поляна Шебекинского округа при детонации FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) осколками ранило в бедро 11-летнего мальчика, сообщает в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.