Под Белгородом мальчик получил осколочное ранение при взрыве дрона

В селе Красная Поляна Шебекинского округа при детонации FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) осколками ранило в бедро 11-летнего мальчика, сообщает в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.
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