The Conversation: тренировки не могут сгладить ущерб от сидячего образа жизни

Физические упражнения, вероятнее всего, неспособны сгладить вред от длительного сидения. Об этом The Conversation рассказал Дэниел Бейли, старший преподаватель кафедры спортивной медицины и здоровья университета Брунеля (Великобритания).
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