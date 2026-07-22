В Нижегородской области толпа школьников надругалась над 12-летней девочкой. Об этом стало известно из сюжета «Кстати.
Толпа российских школьников надругалась над 12-летней девочкой
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Уголовное дело не возбуждалось, а почему? Среди этих восьми учащихся были в возрасте от 10 до 14 лет. По законодательству (пока ещё) к уголовной ответственности могут быть привлечены 14-летние подростки. Это возраст, когда человек уже может и должен отвечать за свои поступки. Да и остальным участникам этого мерзкого поступка был бы урок.
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