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Воронежские новости

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Тула станет точкой притяжения российских дизайнеров с 9 по 11 октября

Тула станет точкой притяжения российских дизайнеров с 9 по 11 октября

С 9 по 11 октября в Туле пройдут «Дизайн-выходные» — уже 54-я конференция российского дизайн-сообщества.

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