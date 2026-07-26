Сезон крыжовника начался на московских ярмарках

На московских ярмарках стартовал сезон крыжовника. Покупателям предлагают сразу несколько сортов этой ягоды: бордовый «красный рубин» и изумрудный «малахит» из Липецкой области, а также почти черный «командор» и светло-зеленый «мраморный», выращенные в Тамбовской области.