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МОСИНФОРМ

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Сезон крыжовника начался на московских ярмарках

Сезон крыжовника начался на московских ярмарках

На московских ярмарках стартовал сезон крыжовника. Покупателям предлагают сразу несколько сортов этой ягоды: бордовый «красный рубин» и изумрудный «малахит» из Липецкой области, а также почти черный «командор» и светло-зеленый «мраморный», выращенные в Тамбовской области.

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