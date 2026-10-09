Бывшего иеромонаха-раскольника судят за реабилитацию нацизма: он назвал «героем» Власова

В Свердловском областном суде завершились прения по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Верхотурья Евгения Пинчука (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), которого обвиняют в реабилитации нацизма и призывах к экстремизму.