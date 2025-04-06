Макс Ферстаппен: Было бы здорово выиграть, но надо оставаться реалистом

Макс Ферстаппен: Было бы здорово выиграть, но надо оставаться реалистомGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от гонки в Сузуке, которую он начнет с поул-позиции.