Макс Ферстаппен: Было бы здорово выиграть, но надо оставаться реалистом

Макс Ферстаппен: Было бы здорово выиграть, но надо оставаться реалистомGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от гонки в Сузуке, которую он начнет с поул-позиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии