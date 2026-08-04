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ВС России тараном уничтожают украинские дроны в Херсонской области

ВС России тараном уничтожают украинские дроны в Херсонской области

Расчёты подразделений войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» круглосуточно обнаруживают и уничтожают беспилотные летательные аппараты БПЛА ВСУ различных типов в Херсонской области, рассказали в Минобороны России.

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