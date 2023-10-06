Вице-председатель одной из политических партий Молдовы задержан полицией

Вице-председатель политической партии был задержан полицией. Пока неизвестно, о ком идет речь. По словам правоохранителей, в полицию обратился иностранный гражданин и сообщил, что после выхода из столичного ресторана он подвергся словесному и физическому насилию со стороны двух неизвестных.
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