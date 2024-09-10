Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Норвегии

Пекин, 9 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в Пекине встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и заявил о готовности Китая совместно с Норвегией способствовать непрерывному развитию двустороннего дружественного сотрудничества.