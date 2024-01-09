Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 253 подписчика

Теперь холода спасают Европу: для местных газовых трейдеров зима закончилась

Теперь холода спасают Европу: для местных газовых трейдеров зима закончилась

После массы слов и политической демагогии, популизма, настала настоящая зима, которая тестирует европейскую энергосистему на соответствие заявлениям лидеров ЕС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
пусть себя успокаивают.
Ответить
23 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Когда на 20 % упало потребление газа в промышленности, только и остается успокаивать себя тем, что население на замерзло. Пока.
Ответить
19 час.
ШКИПЕР
Народ в ЕС не мерзнет, а как насчёт работы предприятий, где газ является основной движущей силой ?
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх