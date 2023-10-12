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Закон и Порядок

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«Третий» в битве Израиля и ХАМАС: кто в тени?

«Третий» в битве Израиля и ХАМАС: кто в тени?

События 7-8 октября застали Израиль врасплох, никто не ожидал, что движение ХАМАС способно разрушить «высокотехнологичную» стену между анклавом и еврейским государством, подавить систему ПВО «Железный купол» и захватить в плен большое число высокопоставленных командиров ЦАХАЛ.

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