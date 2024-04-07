Англичанин пробежал Африку с юга на север за 352 дня

Рассел Кук, 27-летний житель британского Уортинга, который столкнулся с клубком проблем с психическим здоровьем, азартными играми и алкоголем, однажды решил изменить жизнь к лучшему и пересечь Африку "по вертикали".
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