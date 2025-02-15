Сергунина: Приложением «Моя Москва» за год воспользовались более 26 млн раз

Ежемесячно городским приложением «Моя Москва» пользуются в среднем 1,3 миллиона человек. С его помощью можно оплачивать коммунальные услуги, записываться к врачу, проверять оценки школьников, передавать показания счетчиков и делать многое другое.
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