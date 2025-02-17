Начинаются мирные переговоры с участием США по украинскому конфликту

Местом проведения переговоров станет Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Уже 18 февраля в Эр-Рияде должны начаться мирные переговоры с участием российской официальной делегации по украинскому вопросу и остановке военных действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии