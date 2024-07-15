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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Титан» сыграет с Fight Nights на «ВЭБ Арене» в матче за 3-е место

Матч за третье место 15 июля, понедельник Fight Nights – «Титан». Начало игры – 14:00. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

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