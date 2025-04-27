Российский футбольный союз по просьбе российских бойцов отправил в Курскую область российский флаг весом 300 кг, который был растянут на стадионе перед товарищеским матчем между сборными РФ и Гренады, сообщает Telegram-канал Baza.
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