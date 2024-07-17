Страны Балтии хотят оставить Европу без российской рыбы

Страны Балтии, обвиняя Россию в незаконном промысле рыбы, хотят получить конкурентное преимущество и оставить европейских потребителей без российской рыбы, а в результате все может обернуться дефицитом и ростом цен на рынке ЕС, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.