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Страны Балтии хотят оставить Европу без российской рыбы

Страны Балтии хотят оставить Европу без российской рыбы

Страны Балтии, обвиняя Россию в незаконном промысле рыбы, хотят получить конкурентное преимущество и оставить европейских потребителей без российской рыбы, а в результате все может обернуться дефицитом и ростом цен на рынке ЕС, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

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