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Гштаад (ATP). 1/4 финала. Циципас поборется с Фоньини, Берреттини – с Оже-Альяссимом

Феликс Оже-Альяссим встретится с Маттео Берреттини. Сетка турнира здесь. EFG Swiss Open Gstaad Гштаад, Швейцария 15 – 21 июля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт 1/4 финала Стефанос Циципас (Греция)  Фабио Фоньини (Италия) Дата проведения 19 июля, 16.

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