Генерал Бурдинский подтвердил, что призывники не будут участвовать в СВО

Срок службы по призыву в России останется неизменным, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский, передает «Красная звезда».
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