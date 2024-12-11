Бой дронов: «Князь Вандал» сорвал поиск ВСУ (ВИДЕО)

Противник вбросил видео дуэли FPV-дронов в информационное пространство, выдав за «перемогу». «Российский дрон на оптоволокне летит вдоль дороги атаковать обнаруженную украинскую технику, но боевые пилоты 68 ЕЕБР не оставляют ему шанса», — говорится в хвастливом описании.
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