Морпех Ершов рассказал о рисках при спасении товарища во время обстрела ВСУ

Морпех 810-й бригады Черноморского флота Виктор Ершов (с позывным «Урал»), который получил тяжелые ранения в ходе СВО на Украине при попытке спасти сослуживца, поделился с журналистами деталями произошедшего.
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