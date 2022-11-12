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Роструд будет проверять компании, задерживающие зарплаты сотрудникам

Роструд начнет проверять компании, которые систематически задерживают зарплату. В новом постановлении ведомства указано, что для визита инспектора теперь достаточно обращения хотя бы десяти сотрудников, которые не получили деньги в течение месяца.

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