Роструд будет проверять компании, задерживающие зарплаты сотрудникам

Роструд начнет проверять компании, которые систематически задерживают зарплату. В новом постановлении ведомства указано, что для визита инспектора теперь достаточно обращения хотя бы десяти сотрудников, которые не получили деньги в течение месяца.
Роструд начнет проверять компании, которые систематически задерживают зарплату. В новом постановлении ведомства указано, что для визита инспектора теперь достаточно обращения хотя бы десяти сотрудников, которые не получили деньги в течение месяца.
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