Одолевший солдата ВСУ штурмовик вернулся в Якутск

Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою штурмовик Григорьев вернулся в Якутск Штурмовик Андрей Григорьев с позывным Тута, известным благодаря своей победе в рукопашном бою с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ), прилетел в Якутск после получения звания Героя России.
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