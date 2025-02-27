Одолевший солдата ВСУ штурмовик вернулся в Якутск

Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою штурмовик Григорьев вернулся в Якутск Штурмовик Андрей Григорьев с позывным Тута, известным благодаря своей победе в рукопашном бою с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ), прилетел в Якутск после получения звания Героя России.