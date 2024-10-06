Трамп раскритиковал Харрис и Байдена за помощь другим странам

REUTERS/Carlos Barria Кандидат в президенты США Дональд Трамп, выступая на митинге в Пенсильвании 5 октября, раскритиковал своего оппонента от Демократической партии Камалу Харрис и президента США Джо Байдена за действующую в Штатах политику выплат.
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