Выплаты семьям погибших сотрудников МВД и инвалидам с 2025 года увеличат вдвое

Правительство Москвы приняло решение увеличить размер ежегодной выплаты, которая предоставляется сотрудникам Министерства внутренних дел РФ, получившим инвалидность в результате военной травмы, а также семьям погибших.
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